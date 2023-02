ROMANTIKA MAKSAB PALJU? Ahastuses mees: „Pean valima, kas ostan leiba ja piima või kolm roosiõit!“

„See hinnatõusude virvarr on minu ja mu abikaasaga suhted täiesti sassi löönud. Mõlemad rabame hommikust õhtuni tööd, et maksta arvete ja söögi eest. Muu jaoks raha paraku ei jätku. Romantika on jäänud täiesti tagaplaanile!“ kurdab 35aastane meesterahvas, kuidas hinnatõusud on mõjutanud ka paarisuhet.