Mart Soidro | Kaks nädalat riigikogu valimisteni

Mis saab selle vastu olla, kui kuulutatakse, et Eesti on kindlates kätes (Reformierakond), aga ta päästetakse nende käest (EKRE). Toimetulek olevat julgeolek (sotsid) ja seetõttu ollakse julgelt inimeste heaks (Keskerakond). Meil on ainult üks isamaa (Isamaa) ja meiega on kõik võimalik (Eesti 200).