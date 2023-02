VIDEO | Reinsalu: Martin Helme, sa ajad täielikku jama! Eesti eluline tulevik sõltub selle sõja tulemustest

„Ma tahan siit küll öelda Martin Helmele: Martin Helme, sa ajad täielikku jama! Selles küsimuses, mis puudutab su väidet, et Ukraina sõda ei ole meie sõda. Otsekui sümbolina ei andnud Martin Helme ka oma allkirja Ukraina toetusavaldusele, mis peaks parlamendis tulema 23. veebruaril vastuvõtmisele,“ kurjustas Reinsalu.

„Selline flirt, mistahes valijate kõnetamisel, kas see on siis kantud ideoloogilistest veendumustest või valitsemistaktikast, on täiesti kohatu ega vasta Eesti Vabariigi eksistentsiaalse julgeoleku huvidele. Jutt sellest, et keegi teine peaks andma Ukrainale relvi... Kes teine? Me oleme NATO neeme tipp. Meie eluline tulevik sõltub selle sõja tulemustest,“ rõhutas Reinsalu.

Reinsalu seletas, et Eesti kogu välispoliitika raskuskese on suunatud sellele, et sõda peab lõppema Ukraina võiduga.

„Meil ei ole võimalik kujutada ette, et me elame kuskil potis või katla sees keedame mingisugust paksemat suppi. Viited sellele, et me justkui ei tohiks provotseerida Venemaad ega koondada rahvusvahelisi liitlasi selle nimel, sest see ärritab Venemaad. Need on arad seisukohad ja need seisukohad ei vasta sekundikski meie julgeolekuhuvidele,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et kui meil on valimisteaeg, nagu peaminister enne viitas, aga mingid asjad ei sõltu valimistest.