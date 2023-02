OTSE | Kallas: kõige parem heidutus Venemaale on Ameerika sõdur

„Ameerika Ühendriikidel on juhtroll Ukraina toetamisel ja samuti NATO tugevdamisel. Ameerika Ühendriigid on meile ka väga tähtis liitlane, kes on ka oma sõduritega siin kohal. Nagu öeldakse: kõige parem heidutus Venemaale on Ameerika sõdur,“ märkis Kallas.

„Tegin ülemkogul ettepaneku korraldada laskemoona ühishange nii, nagu hankisime vaktsiine Euroopa tasandil. See aitaks Ukrainat veelgi rohkem toetada, et saaksime hangitud laskemoona kohe Ukrainale saata. Hange sisaldaks miljon 155mm mürsku. See on kogus, mida Ukraina on ka küsinud. Hanget rahastaks liikmesriigid, aga seda viiks läbi Euroopa Komisjon. Nii saaks kõige kiiremini. Suurem toomisvõimekus aitaks ka meie enda moonavarusid taastada,“ seletas Kallas. Kallase sõnul on Eesti algatus pälvinud partnerite tähelepanu ja tehakse aktiivset tööd, et leida sellele poliitiline toetus.