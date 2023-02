Mida teha, et seljatada stress ja taastada vaimne tasakaal?

Stressi ja närvilisuse korral on vaja samaaegselt tegutseda kahes suunas: esiteks – võtta maha pinged ja rahuneda, ning teiseks – teha kõik selleks, et oma närvisüsteemi turgutada ja tugevdada. Allpool on mõned nõuanded, kuidas pingele vastu seista ning ärevusest ja närvilisusest vabaneda.

Tee seda, mis sulle meeldib. Heaks abimeheks stressi vastu on lemmiktegevused ja harrastused, mida sa naudid. Kui sulle meeldib kinos käia, siis tee seda. Kui sa naudid head muusikat, siis osta endale ja kaaslasele kontserdipiletid. Meeldiv muusika on rahustav ning mõjub positiivselt nii ajule kui kogu organismile, alandades stressihormoonide taset. Pingete maandamiseks tuleb oma rutiinsetest tegevustest eemalduda ning kujutlusvõimele tööd anda. Siin on abiks hea raamatu lugemine või kunstinäituse külastamine. Kindlaks abivahendiks on ka suhtlemine lähedaste ja sõpradega – parim viis pingete maandamiseks ja vaimse tasakaalu säilitamiseks.

Tegutse värskes õhus. Lihtsaks ja igaühele kättesaadavaks pingete maandamise vahendiks on regulaarne kehaline tegevus, eriti värskes õhus. Jalutuskäigud, sörkimine või matkamine annavad füüsilist koormust, toovad vaheldust ning annavad positiivse laengu. Piisav füüsiline koormus tagab ka parema une.

Rohkem uneaega. Unepuudus on üks olulisemaid närvilisust ja stressi vallandavaid „päästikuid“. Piisav uneaeg on vähemalt 7-8 tundi. Närvilisuse võitmiseks on oluline ka une kvaliteet. Parema une huvides tuleks püüda uinuda iga päev enam-vähem samal ajal ning leida enne magamaminekut aega rahulikuks lõõgastumiseks.

Toida oma närvisüsteemi. Toidul on närvisüsteemile äärmiselt suur mõju. Heaks valikuks on rohelised köögiviljad, mis sisaldavad rohkelt foolhapet: lehtsalat, kapsas, spinat, brokkoli, kaunviljad, roheline sibul. Abiks on merekalad, milles on palju närvisüsteemile vajalikke oomega-3 rasvhappeid.

Närvisüsteemi toetavad ka proteiinirikkad toiduained, mis sisaldavat trüptofaani – erinevad seemned, kalkuni- ja lambaliha, mõned juustusordid (cheddar, mozzarella) ja sojatooted.