OTSEBLOGI | Venemaa korraldas neljapäeva öösel järjekordse raketirünnaku. Briti luure: Venemaa õhujõudude tiivad on kärbitud

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Aleksei Danilov hoiatas, et Venemaa plaanib 24. veebruaril ulatuslikku rünnakut.

Venemaa väed korraldavad ööpäevaringseid rünnakuid Ukraina positsioonidele idas, ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar. Luganskis on olukord jätkuvalt keeruline, teatas president Volodõmõr Zelenskõi kantselei.

Venemaa saadab Luganski piirkonda rasketehnikat ja mobiliseeritud vägesid, kuid Ukraina väed jätkavad Ida-Ukraina piirkonna kaitsmist, ütles kuberner Serhi Haidai. Venemaa kaitseministeerium väitis, et tema väed murdsid Luganski idarindel läbi kaks Ukraina kindlustatud kaitseliini.

Wagneri boss Jevgeni Prigožin on tunnistanud, et tema palgasõdurite rühmal on Ukrainas raskusi. „Wagneri üksuste arv väheneb ja me ei saa täita neid ülesandeid, mida tahaksime,“ ütles Prigožin. Üha eohkem on tõendeid selle kohta, et tema poliitiline mõju Kremlis on kahanemas.

Ukraina liitlased on tunnistanud, et nad ei suuda tarnida varem lubatud arvu tanke. Halvad uudised saabusid vahetult pärast seda, kui NATO juht Jens Stoltenberg teatas, et Venemaa on alustanud idas uut pealetungi.

NATO riigid suurendavad 155-millimeetriste suurtükiväe padrunite tootmist ja peavad seda tootmist veelgi suurendama, et Ukrainat aidata, ütles Stoltenberg. Stoltenberg ütles, et liitlased ei ole jõudnud järeldustele uue kaitsekulutuste lubaduse osas, kuid on „ilmne, et peame kulutama rohkem“.

USA kaitseminister Lloyd Austin sõnas kolmapäeval pärast kohtumist NATO riikide kaitseministritega, et Ukrainal on väga hea võimalus lahinguväljal initsiatiiv haarata.

Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi (IISS) spetsialistide mõttekoja andmetel on Venemaa armee hinnanguliselt kaotanud ligi 40% oma sõjaeelsest tankivarudest pärast üheksa kuud kestnud võitlust Ukrainas. Arvatakse, et Ukraina tankide arv on kasvanud nii vallutatud arvu kui ka lääneliitlaste nõukogudeaegsete tankide tarnete tõttu.