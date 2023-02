Selverites väljastatud ID-kaartide sertifikaadid muutuvad kehtetuks

Homsest alates on PPA teenindustes võimalik oma peatatud sertifikaatidega dokumendid välja vahetada ka kõigil neil, kellele juba on dokument väljastatud Selverist.

PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Margit Ratniku sõnul kehtib Selveris kätte saadud ID-kaart isikut tõendava dokumendina edasi ja seda saab kasutada nii reisimisel kui ka näiteks retseptiravimite ostmisel. „Küll aga ei saa Selveritest kätte saadud dokumentidega alates reedest end autentida ega anda digiallkirja ehk mõjutatud on need inimesed, kes kasutavad ID-kaarti lugeris,“ ütleb Ratnik.

Politsei jõupingutus on praegu suunatud sellele, et kiiremas korras Selverist oma ID-kaardi, elamisloakaardi või digitaalse isikutunnistuse kätte saanud inimestele väljastada uus dokument. „Vahetame nende inimeste dokumendid tasuta välja ning tagastame neile dokumendi Selveris väljastamise eest makstud teenustasu. Politsei on kaasanud reservametnikud ning eilsest alustasime tegevustega, et dokumendid kiirkorras trükkida ja reedest välja andmisega alustada,“ kirjeldab Ratnik.