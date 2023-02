Kohtuotsus jõustunud: Nõmme Kalju peab ekstreenerile Getulio Aurelio Fredole hüvitist maksma

Kohtusse pöördumise aluseks oli 12. märtsil 2021 sõlmitud kokkulepe. Getulio Aurelio Fredo ja Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC sõlmisid 27. detsembril 2017 töölepingu, mille alusel asus hageja kostja juurde tööle naiskonna peatreeneri ja noorte treeneri kohale. Pooled allkirjastasid 12. märtsil 2021 töösuhte lõpetamise kokkuleppe. Toona kirjutas meedia, et Getulio Aurelio Fredol on kahtlus naisjalgpalluri väidetavas seksuaalses ahistamises.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase teatel vaidlustas Fredo kohtus kokkuleppe kehtivuse: hageja leidis, et ülesütlemise kokkulepet tuleb käsitada kostja ühepoolse ülesütlemisena, ülesütlemine on tühine aluse puudumise ja vorminõude täitmata jätmise tõttu ning seetõttu tuleb töösuhe lõpetada kohtu poolt. Kohus tuvastas, et pooltevaheline töösuhe lõppes kokkuleppel ja kokkulepe on kehtiv. Sellest tulenevalt jättis kohus hagi rahuldamata töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõudes ja kõigis alternatiivnõuetes. Kohus rahuldas hagi osaliselt üksnes kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitise 1531,96 euro nõudes, teatas Siplane.

Nõmme Kalju pole Harju maakohtu otsust vaidlustanud ja see jõustus eelmise aasta lõpus.