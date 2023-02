SÕJAKOKKUVÕTE | Yale'i teadlased: Moskva paneb röövitud lapsi ka sõjaväelaagrisse

Yale'i ülikooli aruande kohaselt on viimase aasta jooksul Venemaa „ümberkasvatuslaagrites“ viibinud vähemalt 6000 Ukrainast pärit last. Lapsi hoitakse kas okupeeritud Krimmis või Venemaa aladel ning laagrite peamine eesmärk näib olevat poliitiline ümberprogrammeerimine. Yale'i teadurid on tuvastanud vähemalt 43 sellist asukohta. Laste seas on nii neid, kellel on vanemad või hooldajad olemas, kui ka orvud Ukraina lastekodudest. Neist noorim oli vaid neljakuune. Mõned Ukraina lapsed on antud Venemaa peredele. Teismeealisi võib aga mõnes laagris oodata sõjaväeline väljaõpe. Uurijad ei leidnud siiski veel tõendeid, et neid oleks lahinguväljal oma kodumaa vastu sõdima sunnitud.