Viljandi vald pani Leningradi teele uueks nimeks Unistuste tee

Päris Viljandi külje all, Heimtali lähistel asus kuni viimase ajani Leningradi tee. See on kolme ja poole kilomeetri pikkune põlluvaheline teejupp, mis algab Päri asula juurest ja kulgeb paralleelselt Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteega. Asi on seda kurioossem, et Leningradi-nimelist linna pole ka enam rohkem kui 30 aastat. Viimatisel istungil otsustas vallavalitsus, et edaspidi kannab see tee nime Unistuste tee.