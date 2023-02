JUHTKIRI | Kõik teadsid. Keegi ei teatanud. Jälle

Pärle Viru juhtumi avalikustamisel jätkus ning need on paraku taas sümptomaatilised. „Võib öelda, et läks isegi hästi, et peale sattus lätlane,“ lausus Eesti kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjoni liige Margus Mugu. Kergendus, kuidas küll? Iroonilises võtmes – kes lätlast ikka usub ja järelikult polegi lugu nii suure kandepinnaga? Pigem on see hoopiski korralike seljajudinate algus. See toetab tavalist hoiakut – peaasi, et omade vahel.