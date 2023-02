PÜHA SILMAKIRJALIKKUS | Orenti Kampus: Eesti Kirikute Nõukogu jutt inimelu pühadusest mõjub pühaduse teotusena

Eesti vabariigis tegutseb legaalselt Kremli organisatsioon – Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. See on fakt. See kirik ei ole iseseisev, vaid on otseselt ja täielikult ärarippuv Kremlist. See on fakt. Seda organisatsiooni juhib Eestis Venemaa kodanik, kes on Moskvast siia saadetud läbi näitemängulise valimise, nagu seda ikka ja jälle õigeusu kirikus tehakse, mitte ainult Vene kirikus. See on omaette süsteem. See on fakt.