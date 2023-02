RISTIRETK KETŠUPI KAITSEKS! Talvo Rüütelmaa võitleb kaubamärgi Tomati-Talvo puhtuse pärast

Tomati-Talvona tuntuks saanud Talvo Rüütelmaa on võtnud ette ristiretke reformierakondlase Sander Andla vastu. Too oli nimetanud kunagises arvamusloos Tomati-Talvot keskerakondliku aimuvõimu üheks sümboliks. Tegelikult on Rüütelmaa aga registreerinud oma hüüdnime hoopis ketšupi kaubamärgina!