TABEL | MAAGAASIGA KAUGKÜTJAD LANGETAVAD HINDU! Millal on oodata hinnasula puiduhakkega köetavates piirkondades?

Nii nagu elektrihinnad on võtnud suuna alla, näeb rahunemist ka kaugkütte hindades. Tallinna ühes asumis kukkus hind koguni 56%. Esialgu on tegu siiski üksikjuhtumitega, mis puudutavad väheseid. Millal on oodata hinnalangusi piirkondades, kus kasutatakse enimlevinud kütust – puiduhaket?