SPIONAAŽ VÕI TULNUKAD? Põhja-Ameerika taevalaotuse vallutasid kutsumata külalised. Ufoloog Igor Volke: maavälised objektid end tavaliselt alla tulistada ei lase

Ameerika Ühendriike ja Kanadat on viimase poole kuu jooksul kiusanud tundmatud lendavad objektid. Ehkki on spekuleeritud, et tegemist on Hiina luurevahenditega, on õhku kerkinud veel mitmeid teisi teooriaid. Kuna infot on vähe ja teadmatusele viitavad ka USA ametnike väljaütlemised, on räägitud ka variandist, et alla tulistatud objektide näol võis olla tegemist maaväliste kaadervärkidega. Eesti ufoloogi Igor Volke arvates on tegemist põneva ajaga, sest varem salajaseks jäänud asjad jõuavad üllatuslikult avalikkuse ette.