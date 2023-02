2022. aastal suurenes inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv

„Võrreldes 2021. aastaga hukkus mullu liikluses küll viis inimest vähem, kuid ka 50 liikluses kaotatud elu on liiga suur arv. Peame tõsiselt mõtlema, mida saame liiklusohutuse parandamisel teisiti või lisaks teha, et see arv võimalikult väikeseks viia,“ ütles transpordiameti peadirektor Priit Sauk ning rõhutas samas, et igal liiklejal on ka endal kohustus liigelda nii, et sellest ei tekiks ohtu teistele liiklejatele ega talle endale.