YOKO ALENDER: metsatööstuse alusetud hirmud ja nõudmised solvasid kõiki, kes töötasid metsanduse arengukava vastuvõtmise nimel

Metsanduse arengukava 2030 (MAK) väljatöötamisega on aastaid tegelenud sajad, kui mitte tuhanded inimesed. Kõigi nende ühise pingutuse tulemusena sai see arengukava nüüd lõpuks toetuse valitsuselt ja jõudis Riigikogusse. Erakond Isamaa ootamatu käik see arengukava viimasel hetkel prügikasti saata on solvang kõigile, kes aastaid on metsanduse käekäigu pärast muretsenud ja teinud tööd selle nimel, et rääkida läbi mõisted, analüüsida metsa tänast olukorda ja kavandada paremat tulevikku.