OTSEBLOGI | USA avalikkuse toetus Ukraina abistamisele on vähenemas

USAs avaldatud uue aruande kohaselt on viimase aasta jooksul osalenud Venemaa ümberkasvatamislaagrites vähemalt 6000 Ukrainast pärit last, kusjuures mitusada last on seal hoitud nädalaid kauem kui kavatsetud.

Moldova sulges julgeolekukaalutlustel teisipäeval korraks oma õhuruumi.

Neljapäeval saabub Eestisse visiidile Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin, et kohtuda peaminister Kaja Kallase ja kaitseminister Hanno Pevkuriga ning arutada Ukraina toetamise, kahe riigi kaitsekoostöö ja NATO küsimusi.

Norra teatas, et saadab Ukrainasse kaheksa Saksamaal toodetud lahingutanki Leopard 2 ja muud varustust.

Energeetikaminister German Galuštšenko sõnul sai viimastel päevadel Venemaa õhurünnakute järel elektrivõrku remontida püüdes surma üks töötaja ja paljud on viga saanud.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval, et olulisem on, et Soome ja Rootsi avaldused alliansiga ühinemiseks ratifitseeritaks kiiresti kui ilmtingimata koos.

USA saatkond Venemaal edastas pühapäeval hoiatuse, milles tungivalt soovitas oma kodanikel Venemaale mitte reisida Ukraina sõja ettearvamatute tagajärgede, tagakiusamise, ebaseadusliku kinnipidamise või sundmobilisatsiooni ohu tõttu, hoolimata USA kodakondsusest.

President Maia Sandu süüdistas esmaspäeval Venemaad Moldova valitsuse kukutamise plaanis, kaasates selleks välismaiseid diversante. Riigipöörde ühes eesmärgiks oleks Euroopa Liiduga liitumise peatamine ja selle ärakasutamiseks Ukraina-vastases sõjas.

Ukraina võitlejad hävitasid Vuhledari juures Vene eliitväeosa. „Donetski oblastis Vuhledari ja Marjinka lähedal hävitati suur hulk vaenlase vägesid, sealhulgas juhtimisstaap,“ ütles Ukraina kaitsejõudude Tavriski ringkonna ühendatud pressikeskuse juht Oleksi Dmõtraškivski Politicole.

Wagneri rühmituse asutaja Jevgeni Prigožini väitel on tema palgasõdurid vallutanud Krasna Hora küla, mis asub Ukrainas Donetski oblastis Bahmuti linna põhjaservas. USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) hinnangul näitavad geograafilise asukohaga kaadrid, et Vene väed on vallutanud vähemalt osa Krasna Hora külast ja ukrainlased on tõenäoliselt sellest taandunud.

Ukraina kaitsejõud püsib Donetski rindel ning ägedaimad lahingud käivad Vuhledari ja Marjinka linnade pärast. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valerii Zalužnõi sõnul korraldab Venemaa Donetski oblastis 50 rünnakut päevas.

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi värskeima kaitseluure raporti kohaselt on Venemaa vägede ohvrite arv olnud tõenäoliselt kõrgeim viimase kahe nädala jooksul pärast sissetungi alguse esimest nädalat. „Viimase seitsme päeva keskmine hukkunute arv oli 824 päevas, mis on neli korda suurem kui 2022. aasta juunis-juulis,“ seisab raportis.

Poola president Andrzej Duda on seadnud kahtluse alla, kas Poola suudab varustada Ukrainat hävitajatega.

Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi süüdistas taas sõjas Venemaaga Volodõmõr Zelenskõid. „Ma poleks kunagi Zelenskõiga rääkima läinud, sest oleme tunnistajaks tema riigi laastamisele ning selle sõdurite ja tsiviilisikute mõrvamisele,“ ütles Berlusconi pühapäeval. Ta lisas, et kui Zelenskõi oleks lõpetanud kahe Donbassi separatistliku vabariigi ründamise, poleks sõda toimunud. Itaalia peaminister Giorgia Meloni kinnitas oma vastuses valitsuse „kindlat toetust“ Kiievile.