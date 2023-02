Tapmisähvardus laskesuusatajale: politseil ei õnnestunud kommenteerijat tabada

Eesti laskesuusatajad saavad räigeid sõimukirju – viimati Regina Ermits pärast 22. jaanuari teatesõitu Anterselvas, kus ta pidi avavahetuses käima kolmel trahviringil. Läinud aasta talvel sai Tomingas pärast ebaõnnestunud sõitu Instagramis pildi alla ingliskeelse tapmisähvarduse ja pöördus politseisse. Viimane uuris juhtunut, kuid ei suutnud ähvardajat kindlaks teha. Tomingas selgitas Õhtulehele, et kuna tegu oli välismaa serverist tulnud sõnumiga, siis polnud selle tegelase aktiivsust internetiavarustes võimalik tuvastada. Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo politseikapten Maarja Punak selgitab, et sportlastele tehtavad ähvardused ei ole tavapärased ja veel harvem jõuavad need politseinikeni. „Küll kutsun üles sportlasi politseisse teateid tegema, kui nad tunnevad, et nende elu, tervis või vara on ohus. Isegi siis, kui tundub, et tegemist on välismaalasega. Ikkagi parem on, kui meie selles veendume,“ rääkis ta. „Alati ei saa kurjategijat Eestisse kohtu ette tuua, kuid seda ei tea enne, kui asjaolud on selged. Politseisse pöördumine annab ka teistele kommenteerijatele signaali selle kohta, mida loetakse tavapäraseks pahameelepurtsatuseks ja mis on see, mis läheb juba selgelt üle piiri.“