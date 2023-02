Eesti on lubanud humaansetel kaalutlustel riiki 96 Vene kodanikku

Ka tavaolukorras on piirivalvuril õigus humaansetel kaalutlustel lubada Eesti territooriumile siseneda kolmanda riigi kodanikul, kes ei täida kõiki sisenemise tingimusi. Seetõttu on ka ajutisi piiranguid kehtestavas valitsuse korralduses õigusselguse eesmärgil nähtud ette humaansete kaalutluste võimalus, teatas siseministeeriumi osakonnajuhataja Janek Mägi riigikogu põhiseaduskomisjonile. Kokku on erandit rakendatud 96 korral ning peaasjalikult on tegu matuste või abiellumisega, haudade külastamise, haigete või puudega isikute hooldamisega, meditsiinilised põhjused, lastega seotud kohtumised, pärimismenetlused ja tehingud notaris, lisas ta. Eeltoodud loetelu ei tähenda aga seda, et kõikidele kehtiva lühiajalise viisaga Venemaa Föderatsiooni kodanikele tuleks näiteks meditsiiniliste põhjuste tõttu teha erand humaansetel kaalutlustel ja nad Eestisse lubada. Igat juhtu hinnatakse piirikontrolli teostamisel individuaalselt.