Kohtuasi: Operail tasub Eesti Raudteele pool miljonit

Kohtuhagis taotles AS Eesti Raudtee, et AS Operail maksaks vedurite üksiksõitude kolme aasta osaliselt tasumata kasutustasu ära. Nad nõudsid 6 151 990,68 eurot, millele lisanduvad viivised – 244 057 eurot. Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles on varem öelnud, et AS Eesti Raudtee oli pikemat aega pidanud läbirääkimisi ning oli teinud mitmeid ettepanekuid, et vaidlus lahendataks kohtuväliselt, kuid seni poldud kokkuleppele jõutud. Novembris kinnitas Harju maakohus kompromissi, mille järgi tasub Operail Eesti Raudteele vedurite üksiksõitude eest osaliselt tasumata kasutustasu 530 000 euro ulatuses, ja seda poolteise aasta jooksul.