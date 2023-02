ÕL VIDEO JA GALERII | Eesti Türgi kogukond võttis naasnud päästemeeskonna vastu pisarais: „Olete meie sangarid, me ei unusta seda kunagi!“

Päästjad külvati saabudes üle lillede ja aplausiga. Türgi kogukonna nimel kõnelnud Olgun tänas päästemeeskonda ja nimetas neid sangariteks. Samal ajal pühkisid paljud naised pisaraid. „See on meile nii oluline märk, et eestlased läksid esimestena appi, kõhklemata, riskides ka oma eludega. See on ülim sõpruse märk, aitäh teile! Olete meie sangarid!“