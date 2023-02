SÕJAKOKKUVÕTE | Moldova sulges korraks õhuruumi

Moldova sulges teisipäeval mõneks ajaks oma õhuruumi. Meedia teatel nähti riigi kohal tundmatut päritolu drooni. Naaberriik Rumeenia aga märkas radaril ilmajaama õhupalli meenutava objekti. Neid hõljub teatavasti viimasel ajal ringi nagu seeni pärast vihma, ehkki seni on see toimunud Ameerika maailmajao kohal. See kestis vaid viivu ning selleks ajaks, kui kaks MiG-21 Lancer lennukit kihutasid Rumeenia taevasse asja uurima, oli õhupall kadunud. Rumeenia valitsusel olid käed-jalad tööd täis, sest samal päeval tabas riiki ka 5,6magnituudine maavärin. Õnneks ei saanud keegi kannatada. Moldova president Maia Sandu (pildil) süüdistas esmaspäeval Venemaad riigi valitsuse kukutamise plaanis. Tema sõnul kavatses Moskva selleks kaasata välismaiseid diversante. Riigipöörde ühes eesmärgiks olnuks Moldova Euroopa Liiduga liitumise peatamine ja riigi ärakasutamine Ukraina-vastases sõjas.