VIINAKURAT KÄSIB? Spetsialist: kolmveerand tapjatest on enne kuritegu alkoholi tarvitanud!

Korteris, räämas majas või sotsiaalpinnal toimuv jooming lõpeb sellega, et üks pool ärritub, võtab noa ning pussitab oma topsikaaslast. Ehk tapab teise inimese kõige külmaverelisemal kombel ära, tajumata olukorra tõsidust. Seda põhjusel, et ta on niivõrd raskes joobes. Võiks isegi öelda deliiriumis.