„Meil pole aimugi, miks ta siia tulistama tuli.“

Selle loo autor on näinud nii Berkey maja kui ka üliõpilasesinduse hoonet – viimases sai isegi sel suvel käidud. Siinkirjutaja abikaasa alma mater on MSU ning ta käis enamikul loengutest just Berkeys. Nii see kui ka üliõpilasesinduse maja on avatud ning igaüks võib sinna sisse jalutada. Üliõpilasesinduse hoone on ülikoolilinna East Lansingit külastavate inimeste seas populaarne. Seal asub suviti väike jäätisepood, juuksur ning pudupood, kus müüakse kooli logodega nänni. Lahtiste uste tõttu on see ka koht, kuhu saab minna telefoni laadima, tualetti, õppima või niisama korraks jalga puhkama. MSUs õpib umbes 50 000 tudengit.