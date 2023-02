Kinnisvaraekspert: inimesed on Nõmmel kodu ostmiseks järjekorras

Nõmmel sündinud ja üles kasvanud Maia Karro sõnul näitab statistika, et kui mujal kodude müük pigem langes, siis Nõmmel see aasta lõpus isegi kasvas. „2022. aasta neljandas kvartalis müüdi Nõmme linnaosas 102 korterit, mis on 15% enam kui aasta tagasi samal ajal. Korteri ruutmeetri mediaanhind oli 2739 eurot, mis on 28,8% varasemast aastast kallim,“ ütles Karro.

Nõmme kodudel ja piirkondadel on pikk ajalugu, mis mõjutab nii hinda kui nõudlust. „Näiteks leidis sügisel paari nädalaga uue omaniku tuntud moekunstniku kodumaja, mille vastu tekitas väga suure huvi nii endise omaniku kui ka maja taust,“ ütles Karro.

„Nõmme inimesed siit naljalt mujale ei koli, pigem vahetatakse üks kodu teise vastu. Nõmmel on väga kokkuhoidev kogukond ning paljud kodud avalikku müüki ei jõuagi, vaid tehingud tehakse isiklike kontaktide põhjal. Siinsed hinnad ei kuku oluliselt ka majanduslanguste ajal,“ lisas Karro.

Kaasomandis ja korrektselt vormistamata majadega tegeleb spetsialist

Maia Karro sõnul on Nõmmel kõige suurem nõudlus ajalooga majade vastu. „Vanemate majade müümisel on peamine takistus kaasajastamata dokumendid. Näiteks pole kõik hooned ehitisregistris korrektselt arvel. Need küsimused saab ära lahendada, aga selleks on üldjuhul vaja kaasata professionaal, kes dokumendid müügiks korda ajab. Muidu ei saa võimalik ostja pangast laenu, mis mõjutab oluliselt nõudlust ja hinda,“ lisas Karro.

„Teine Nõmme kodude levinud juriidiline kitsaskoht on kaasomandid – näiteks jagatud pööningud või juhul, kui majal on mitu omanikku. Ka sel puhul aitab ekspert kaasomanikel kokku leppida, mis majast edasi saab ja näiteks juriidiliselt kasutuskord kinnitada. Kaasomandis maja ostes peab arvestama, et teisel omanikul on kahe kuu jooksul peale tehingut võimalik kodu ise ära osta, mistõttu ei tasu selle perioodi jooksul näiteks remonti alustada. Selliseid eripärasid on veel, aga need kõik on lahendatavad,“ rääkis Karro.

Nõmmele tahavad kolida noored pered