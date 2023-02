Kui kreem nooreks ei tee, siis miks seda üldse kasutada?!

Tegelikkus on selline, et kes tahab sale olla, peab järjepidevalt sööma täisväärtuslikku toitu, tegema trenni, magama piisavalt ja jooma vett. Selleks, et nahk oleks värske, tuleb hoida selle kaitsebarjäär korras. Mured tulevadki sellest, et me usume imeaineid rohkem kui järjepidevat rutiini. See rutiin algab igapäevasest puhastamisest ja toniseermisest, millele järgneb kreemiga hoolitsus. Koorimine, seerumid ja maskid tulevad juurde siis, kui aastaajad vahelduvad, pinge on keskmisest suurem, mõni haigus on kimbutanud või keskkond muutub.