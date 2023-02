„JÄRGMINE PEATUS“ | Kassiga reisivad Siim ja Katrin: kui lähed perega reisile, siis ei jäta ju last koju!

Katrin ja Siim nimetavad Robit pereliikmeks, keda lihtsalt ei saa koju jätta. Nii võtavad nad kiisu kaasa isegi siis, kui lähevad toidupoodi. Sama lugu on ka reisimisega. Näiteks on Katrini ja Siimu reisimiseks mõeldud karavan sisustatud Robi järgi. Ülioluline on see, et karavanis on külmkapp, sest kass on harjunud sööma ainult toorest liha.