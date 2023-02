JULGEOLEK, TOIMETULEK VÕI ROHEPÖÖRE? Erakonnavad annavad aru, millised on valimiste kolm põhiteemat

EKRE, Martin Helme: „Eesti inimeste jaoks on kõige olulisem teema hinnatõusu peatamine ning palkade ja pensionite kasv. Peame oluliseks, et Eesti ei satuks sõtta, selle nimel tuleb meie kaitsevõimet kiiresti tugevdada, paraku on tänane valitsus kõik meie raskerelvad ära andnud ning ootame nüüd, et kahe-kolme aasta pärast hakkavad asendused tulema. Kolmas ülioluline teema on peatada Eesti rahvusriigi häving, saja aasta madalaim sündimus ja tuhande aasta suurim sisseränne viib meid väga kiiresti olukorda, kus me rahvana jääme oma kodumaast lihtsalt ilma.“