„Donetski oblastis Vuhledari ja Marjinka lähedal hävitati suur hulk vaenlase vägesid, sealhulgas juhtimisstaap,“ kinnitas Ukraina kaitsejõudude Tavriski ringkonna ühendatud pressikeskuse juht Oleksi Dmõtraškivski väljaandele Politico. Donetski rinde ägedaimad lahingud käivadki praegu just nende kahe linna pärast. Politico sõnul kaotas elu peaaegu kogu Venemaa 155. mereväe eliitjalaväebrigaad. Dmõtraškivski hinnangul oli selles umbes 5000 sõdurit. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul vähendavad Vuhledari all kantud rasked kaotused Vene marurahvuslaste usku oma vägede võimekusse üks korralik pealetung läbi viia. Kremlimeelsed sõjardid lärmavad blogides, et kindralid saadavad esiliinile tugevad eliitvõitlejad, kes lihtsalt kahurilihana hukkuvad.

Jevgeni Prigožini juhitud Wagneri eraarmee ei värba enam vange. „Putini kokk“ väidab, et neid polevat enam vaja, kuid mõned poliitikavaatlejad usuvad, et tema jalgealune on Kremli võimuvõitluses kõikuma löönud. Prigožin kinnitab, et tema ihuarmeega soovivad hordide viisi liituda ameeriklased. USA saatkond Venemaal edastas pühapäeval range hoiatuse, milles soovitas tungivalt oma kodanikel Venemaale mitte reisida – selle tagajärjed võivad olla pehmelt öeldes ebameeldivad, alates tagakiusamisest ning lõpetades sundmobilisatsiooniga, seda hoolimata USA kodakondsusest.