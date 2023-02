Juhtkiri | Kas Eesti laul on ikka eesti laul?

Kui korraldajad ei suuda enam kogu ettevõtmist majanduslikult vee peal hoida ning vajavad seks tarbeks kõrvalist majandusabi, siis on tegu ilmse märgiga üle jõu elamisest. Tegu pole enam lauluvõistlusega, kui valimiste eel imbub vaatajate ette pealinnas võimul olev suurpartei oma rohelise soustiga. ERR võib ise küll arvata, et tegu on täiesti OK tegevusega, kuid kõrvalseisjate asi on korraldajad maa peale tagasi tuua, hoidmaks ära taolise sponsorluse edasist laiemat levimist.

Kuid sellest, kuidas korraldada, on vaja esmalt selgusele jõuda, mida korraldada. Ühtpidi on tänavune võistlus heaks näiteks õnnestunud integratsioonist, kus meil pole põhjust rääkida klaaslaest tõeliste annete tipputõusmisel. Pealegi on kunsti- ja eriti muusikakeel universaalne ja kõigile arusaadav. Samas kerkib üles vana küsimus, mil määral on tegu eesti lauluvõistlusega, kui esitamisel domineerib inglise keel ning ka helikeelelt on puhtalt kodumaise päritoluga lugusid vaid üksikuid.

Rahvusvahelistumisest pole tänapäeval pääsu, aga oleks ju loogiline, kui seda vähestki korraldamisraha kulutataks esmajoones eestimaise muusika loomiseks ja levitamiseks. Vastasel korral tuleb välja, et vaataja peab esmalt alla neelama salakavalalt sisseimbunud munitsipaalreklaami, et seejärel asuda nautima võõrkeelseid ja väljamaal loodud lugusid. Lahendus oleks iseenesest lihtne – kui mitte kehtestada lugude eestikeelsuse nõuet, siis anda välja eriauhinnad eesti keeles esitatud või puhtalt Eesti autorite poolt loodud lugudele. Võimalus võita lisaks peavõidule ka teisi auhindu motiveeriks kindlasti neidki, kes pole näinud mõtet senises kreenis karusellis osaleda.