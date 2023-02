NÄE, MIS MUL ON! Laps võttis kooli kaasa ebaseadusliku relva

Esmaspäeval sai politsei väljakutse ühte Jõgevamaa koolimajja, sest alaealine õpilane oli endaga kaasa võtnud tulirelva. Jõgeva piirkonnavanem Jana Õim ütleb, et laps kedagi sellega ei ähvardanud ning enda sõnul võttis ta selle kooli kaasa näitusele. „Laps andis relva direktorile üle ning kohale kutsuti politsei. Politsei selgitas, et relv oli tühi, selles padruneid ei olnud ning see võeti politseisse hoiule. Edasises menetluses selgitab politsei, kust ja miks oli lapse käes ebaseaduslik relv,“ lausub Õim.