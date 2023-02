Oleg Samorodni | Lääs on süüdi! Ka Vene „liberaalne“ opositsioon ründab läänt

Tahan avaldada siirast tänu Inimõiguste Instituudi juhtkonnale aastakonverentsi „Sõda, diktatuur ja inimõigused“ eest. See oli väga kasulik üritus. Kasulikkus seisneb selles, et konverentsil osalejad said oma silmaga näha „vene liberaalse opositsiooni“ haledat abitust. Antud juhul esindasid neid Nobeli laureaat, endise Nõukogude juhi lapselaps ja korruptsioonivastane jurist.