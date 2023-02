OTSEBLOGI | Ukraina sõjaväeluure: Venemaal ei ole piisavalt ressursse, et 24. veebruaril suurpealetungi alustada

Müncheni julgeolekukonverentsi aastaaruande jaoks tellitud esinduslikust küsitlusest selgus, et valdav enamus ukrainlasi jätkaks võitlust Venemaa sissetungi vastu isegi tuumalöögi korral. Muuhulgas peavad ukrainlased Krimmi asendamatuks.

Venemaal napib ressursse, et korraldada lähinädalatel ulatuslik pealetung, teatas Ukraina luure.

Ameerika ajaloolane ja Yale'i ülikooli professor Timothy D Snyder on kogunud rohkem kui 1,2 miljonit dollarit droonivastase sõjapidamise süsteemi jaoks koodnimega „Shahed Hunter“, teatas digitaalse transformatsiooni minister Mõkhailo Fedorov. Ametniku sõnul kaitsevad juba kuus sellist süsteemi Ukraina energiarajatisi Venemaa rünnakute eest.

Näib, et Starlinki teenus Ukrainas pole enam tasuta ega isegi sõjaväe jaoks toetatud. Elon Musk lubas rahastada Starlinki Ukrainas tähtajatult.

Venemaa on valmis läbirääkimisteks Ukrainaga, kuid ilma eeltingimusteta, teatas riigimeedia vahendusel Venemaa asevälisminister Sergei Veršinin. Intervjuus riiklikule telekanalile Zvezda ütles Veršinin: „Jah, klassikute järgi lõppeb igasugune vaenutegevus läbirääkimistega ja loomulikult, nagu oleme varem öelnud, oleme sellisteks kõnelusteks valmis, kuid ainult siis, kui need on eeltingimusteta kõnelused, mis põhinevad olemasoleval tegelikkusel.“

Venemaa Wagneri juhi sõnul võib Venemaal kuluda kaks aastat, et Ida-Ukraina piirkonnad saaksid hõivatud.

Venemaa pommitas Ussisaart.

Suurbritannia luure sõnul on pinge Venemaa kaitseministeeriumi ja palgasõdurite rühmituse vahel kasvamas. Wagner enam vange Ukrainasse sõdima ei otsi.

IAEA: Venemaa massirünnak Ukrainale põhjustas tuumareaktori sulgemise. Venemaa 10. veebruari massirünnakust põhjustatud ebastabiilsus Ukraina elektrivõrgus viis IAEA juhi Rafael Grossi sõnul Hmelnõtski tuumaelektrijaama ühe reaktori seiskamiseni.

President Joe Biden külastab sel kuul Poolat, et tähistada ühe aasta möödumist Venemaa invasioonist Ukrainasse, naases piirkonda, kuna sõda on jõudmas uude heitlikku faasi, millel pole selget teed rahuni. President plaanib Poolat külastada 20.-22. veebruarini. Valge Maja teatas, et kohtub Poola presidendi Duda ja teiste piirkonna liidritega. Ta esineb sõnavõtuga enne ametlikku aastapäeva 24. veebruaril.

USA-l pole praegu mingeid märke Venemaa otsesest sõjalisest ohust Moldovale või Rumeeniale, ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Vedant Patel pärast seda, kui Ukraina teatas, et kaks Vene tiibraketti sisenesid täna hommikul mõlema riigi õhuruumi.

Moldova õhuruumi läbinud Venemaa rakett Rumeeniani ei jõudnud, teatas Rumeenia kaitseministeerium. „Radarisüsteemid registreerisid sihtmärgi trajektoori lähima punkti Rumeenia õhuruumile umbes 35 km piirist kirdes.“ Rumeenia on NATO liikmesriik.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles, et kaks Mustalt merelt välja lastud raketti Kaliber sisenesid Moldova õhuruumi, seejärel lendasid Rumeenia õhuruumi, enne kui sisenesid uuesti Ukrainasse kolme riigi piiride ristumiskohas. Moldova kaitseministeerium kinnitas, et täna hommikul ületas selle õhuruumi piire rakett.

Poola on pakkunud sõjalennukite saatmist Ukrainasse, eeldusel, et seda teevad ka teised NATO liitlased. „See on pakkumine, mis on olnud laual paar päeva ja see on tegelikult väga huvitav teema, mida EL-i ja NATO poliitiliste liidrite vahel arutada."

Riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles the Kyiv Independentile, et venelased mobiliseerisid 321 000 inimest, kellest ligikaudu 160 000 on juba rindejoonele saadetud. „Meie armee lasi neist paljud maha,“ lisas ta.