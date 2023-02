Abikaasale 29 noahoopi andnud, tapmises ja vägistamiskatses süüdi jäänud mees vaidles kohtus kuriteo kvalifikatsiooni üle

Prokuratuuri teatel lõi Egert 2017. aasta septembris nelja lapse ema noaga vähemalt 29 korda ülakeha piirkonda. Naine suri saadud vigastustesse nende ühises kodus Saarde vallas. Umbes viis päeva pärast veretööd andis mees ennast politseile üles. Naise surnukeha leiti abikaasade ühisest voodist. Süüasja arutanud Pärnu maakohus mõistis Egertile kokku kolmeteistkümne aasta pikkuse vangistuse. Meest süüdistati ka alaealise vägistamiskatses.

Läinud aasta septembris esitas Egert Pärnu maakohtule taotluse, et kohus muudaks vägistamiskatse paragrahvis kvalifikatsiooni ümber, kuna vahepeal on seadusandja tema teo kvalifitseerinud uue paragrahvi järgi. Pärnu maakohus taotlust ei rahuldanud. Egert esitas määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule leides, et õigusteoreetiliselt ja karistusõiguslikult on väidetava vägistamise katse episoodis vägistamise koosseisus eristatud kahte seksuaaltegu – tahtevastane seksuaalsuhtesse astumine ja muu sugulise iseloomuga tegu. Muu sugulise iseloomuga teo puhul on tegu määratlemata õigusmõistega, leidis ta. Ringkonnakohtus jättis läinud aasta lõpul määruskaebuse läbi vaatamata kui ilmselt põhjendamatu.