Kassi surnuks tulistanud mehe osas uurimine lõpetati

Politsei alustas mullu augustikuus kriminaalmenetlust, kuna Võrumaal ühe kortermaja rõdult tulistas mees prügikastide juures olevat kassi, kes sai raskelt viga ja hukkus. „Mees ise märkis, et kuna maja ümber on palju hulkuvaid kasse, siis tahtis ta looma üksnes hirmutada, viga teha talle ei soovinud ning kahetseb juhtunut,” rääkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Õhtulehele. Prokuratuur on lõpetanud mehe suhtes kriminaalmenetluse looma julma kohtlemise paragrahvi järgi.