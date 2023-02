Ülikool tahtis kohtu kaudu endise töötaja kodumajast välja tõsta

Vaidlus käib Lääneranna vallas Puhtu poolsaarel asuva karjamõisa üle, mis on Pärnu Postimehe teatel olnud Kampuste kodu 36 aastat. Vaidlusalune elamukompleks asub Puhtulaiu põhjaosas ja koosneb elamust, laudast ja saunast, mis oli antud Krista Kampuse kasutusse, sõnas Eesti Maaülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Risto Mets. „Seoses Krista Kampuse ja ülikooli vahelise töösuhte lõppemisega palus ülikool Krista Kampusel hooned vabastada, millest aga isik keeldus, mistõttu ongi algatatud kohtuvaidlus. Ülikool peab vajalikuks välja tuua ka selle, et nimetatud hooned ei olnud Krista Kampuse alaline elukoht,” selgitas ta. Pärnu maakohus jättis maaülikooli hagi Kampuse vastu rahuldamata , teatas kohtu pressiesindaja Hedy Tammeleht Õhtulehele. Kohus määras Kampuse hüvitatavate menetluskulude suuruseks 1474 eurot ning mõistis need ülikoolilt välja. Kohtuotsus on jõustumata.