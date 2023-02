TOP | Maavärin Türgis ja Süürias

Tiitleid on lõputult, Märt Avandi on nüüd lisaks näitlejaks olemisele veel tuntud ka kui kokaiinisõltlane. Siis on ta veel ju isa, mees, jooksja ja kõik need miljonid pisirollid, mida ta kunagi avalikkusega ilmselt ei jaga. Näiteks siis, kui ta kodus veetoru lõhkemise korral torumehe rolli täidab. Me kõik täidame elu jooksul tuhandeid rolle ja mitte ükski ei defineeri meid lõplikult. Kokaiinisõltuvus on karm, sellest tuleb rääkida ja vaid nii on võimalik leida viise, kuidas sõltlasi aidata.