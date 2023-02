Juhtkiri | Sotsiaalministeeriumi ringmängud

Nädala alguses uurisime, mis saab riknevatest koroonavaktsiinidest ja kui palju riik selle tõttu kannatab. Nimelt on 4,6 miljonist vaktsiinidoosist vaktsineerimisele kulunud 2,1 miljonit. Sotsiaalministeeriumist suunati vastust otsima terviseametisse ning sealt haigekassasse. Jäi pisut segaseks, kes millega tegeleb, kuid küsimused said vastatud.

Viimaste aastate kriiside puhul on näha, et asutuste omavahelises kommunikatsioonis ja tegutsemises valitsevad puudujäägid. Koos lahenduste otsimise asemel saadetakse inimesed pigem asutuste vahelisele ringmängule. Justkui Jussikese seitse sõpra – Esmaspäev ei teadnud, kus elab Pühapäev ja saatis Jussikese Teisipäeva juurde. Enne eesmärgini jõudmist tuli veel külastada Kolmapäeva, Neljapäeva jne. See on tore lugu lastele nädalapäevade õpetamiseks, aga tegelikult tahaks, et asjad saaksid ikka tehtud, mitte ametite nimetusi vaadates mõistatada, kes millega tegeleb. Ja kui päris aus olla, siis inimesel pole ju vahet, milline riigi- või omavalitsuseamet mille haldamisega tegeleb – lihtsalt tahaks, et asjad saaksid ringmänguta tehtud.