Salasuitsude sokutaja teada? Prokurörid vaidlesid vastu, ekspertiis tuvastas olulise tunnistaja

Prokuratuuripoolset vastuseisu võimaliku tõe väljaselgitamisele kohtab kohtus tegelikult üliharva. Kui üldse. Kohtunik Ingrid Kullerkann leidis juba detsembris, et autonumbri järgi on siiski võimalik süüdistatavat ja ka kohut huvitavat tunnistajat otsima hakata.

„Ei saa mööda vaadata sellest, et süüdistav pool (prokuratuur ning maksu- ja tolliamet - toim.) on ära kustutanud tõendi. Ma ei tea, kas tahtlikult, kogemata, mis iganes viisil,“ teatas kohtunik toona. „Ma saan praegu aru, et võetakse ära salvestus, antakse tagasi tühi ketas, öeldakse, et pole olnud. Pärast ilmneb, et ikka oli. See ei näe hea välja.“