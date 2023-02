SÕJAKOKKUVÕTE | „Peatasime Moldova hävitamise plaani“

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas, et kaks Mustalt merelt välja lastud Kaliberi raketti sisenesid Moldova õhuruumi, seejärel lendasid Rumeenia õhuruumi, enne kui sisenesid uuesti Ukrainasse kolme riigi piiride ristumiskohas. Moldova kaitseministeerium kinnitas, et reede hommikul ületas rakett riigi õhuruumi piire. Rumeenlased siiski eitasid, et Vene laevalt lastud rakett nende õhuruumi sattus, kuigi silma hoidsid nad sellel peal küll ning tuvastasid samuti, et rakett lendas üle Moldova. Meenutuseks: Rumeenia on NATO liikmesriik, nii et selline intsident oleks olnud üpris tõsine.

Ent olukord oli tõsine ka Moldova jaoks. Ukrainlased hoiatasid neid juba varem luureinfoga, et Venemaa salateenistused plaanisid Moldovas riigipööret, mille järel saanuks seal võimule kremlimeelsed jõud. Ukraina luurel õnnestus naaberriik jubedast saatusest päästa – Brüsselis visiidil viibinud president Zelenskõi jutustas, et rääkis sellest kõigest ka oma moldovlannast ametiõe Maia Sanduga. „Andsin talle teada, et peatasime Vene luurajate Moldova hävitamise plaani,“ sõnas ta. Reedel teatas Moldova peaminister Natalia Gavrilita (pildil), et tagasi astuvad nii tema ise kui ka kogu valitsus. Raketid on vaid üks peavalu põhjustaja. Moldovas on toimunud meeleavaldused, sest rahvas pole rahul tõusvate hindadega – eriti Vene gaasi hinnatõusuga, mis valitsuse silmis on puhas Kremli šantaaž eesmärgiga riiki destabiliseerida, kirjutab Reuters.