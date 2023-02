„Ta ei meeldi kellelegi.“ Wagneri juht Jevgeni Prigožin on Putini soosingust väidetavalt ilma jäämas

Eilne uudis, et Wagneri grupp lõpetab palgasõdurite värbamise Venemaa vanglakolooniatest, võib viidata grupi juhi Jevgeni Prigožini väljalangemisele Kremli soosingust, ütlevad julgeolekueksperdid. Mees ise olevat väitnud, et vange polevat enam lihtsalt vaja, sest USA kodanikud on saatnud massiliselt avaldusi Wagneriga liitumiseks.