Seisukoht | Aitäh, et räägite vaimsest tervisest

Sageli kadestamegi. Vaatame, ahhetame ja võrdleme nende produktiivset elustiili enda omaga, vaevates pead, kuidas mõni inimene ometi küll suudab ja jaksab kõike ja seda justkui mängleva kerguse ja kõrvuni naeratusega. Võrreldes end nende imeinimestega tunnemegi end sandisti. Ometi ei näe ma kunagi nende „ideaalsete“ inimeste sisse. Äkki tunneb see „imeinimene“ end veelgi kehvemini? Kes sellist asja naljalt ikka välja näitab…

Mitmed avaliku elu tegelased on viimaste aastate jooksul tulnud avalikkuse ette oma vaimse tervise probleemidega. Käesoleva kuu jooksulgi on meedias oma läbipõlemise lugu jaganud nii telesaatejuht Kristo Elias kui laulev telenägu Kethi Uibomägi. Kui kolmapäevases „Pealtnägijas“ avalikustas näitleja Märt Avandi, et on aastaid maadelnud kokaiinisõltuvusega, šokeeris ja raputas see avalikkust. Avandi aus ja avameelne ülestunnistus näis justkui uskumatuna.

Sageli maalimegi „edukatest“ ja „ilusatest“ omale kujutluspildi, justkui on tegu imeinimestega, kes suudavad kõike oma elus saavutada samasuguse kauni naeratusega, nagu oleme harjunud neid teleekraanilt nägema. Samas ei tasu unustada, et tegu on samamoodi vaid inimestega. Ja ehkki need jagatud lood on tihti glamuurist ja särast kaugel, on avalikkusel siiski hädasti vaja neid kuulda. Seda justnimelt mõistmaks, et lõppude lõpuks oleme siin päikese all me kõik vaid inimesed oma inimlike probleemide, pahede ja muredega.

Sõltuvusprobleemid, läbipõlemine, depressioon, ärevus, lein, toitumishäired… Need on teemad, mis on tuttavad paljudele Maarjamaa inimestele, ent mille avameelselt tunnistamine on siiani veel nii raske ja vaevaline. Tükivad ju ikka ja jälle pähe vastikud ja enesehävituslikud küsimused: mida arvavad teised? Kuidas küll tunnistada, et vajan abi ja seda ka paluda? Ometi on enese deemonitele otsa vaatamine vajalik ning probleemide korral ei tohiks abi saamiseks karta end teha end nähtavaks ja kuuldavaks.