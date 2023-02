ÕHTULEHE VALIMISSPIKKER | Erakondade uued möödalaskmised: 20 aasta pärast pole Eesti riiki olemas, kokaiinivandenõu ja robotlikud poliitbroilerid

Riigikogu valimisteni on jäänud juba vähem kui kuu. Õhtuleht toob lugejateni kõigi erakondade poliitikute suurimad prohmakad ning kõige tuhmimad ja kõige säravamad mõtted. Sel nädalal väitis üks partei näiteks, et 20–30 aasta pärast pole Eesti riiki enam olemaski. Mõnel kandideerijal on aga sootuks huvitavad mõtted, miks Märt Avandi oma kokaiinisõltuvuse just nüüd üles tunnistas.