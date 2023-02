Tarmo Jüristo | Koolivaheajal hoia arvuti käepärast

Kaheksateist aastat tagasi oli Eesti esimene riik maailmas, kes pakkus valijaile võimalust anda oma hääl interneti kaudu. See oli omas ajas julge samm ning Eesti e-valimiste süsteemil on kogu selle aja jooksul olnud hulgaliselt nii tuliseid kaasaelajaid kui veendunud kriitikuid. Viimased võib tinglikult jagada kahte gruppi: suhteliselt väike hulk eksperte, kelle mured ja kahtlused on eelkõige spetsiifiliselt tehnilist laadi ning märksa suurem hulk skeptikuid, kahtlejaid ning otseselt vastaseid, kes küll sageli üritavad toetuda esimese rühma tehnilistele argumentidele, kuid kelle tegelikult motivatsioonid on eeskätt poliitilised. Eesti e-valimiste esimesel aastakümnel hoidis selle teise rühma lippu kõrgel Keskerakond, kes ilmselt kahtlustas, et kuna e-valimised olid populaarsed pigem nooremate valijarühmade seas, on need abiks nende tollasele suurimale vastasele Reformierakonnale.