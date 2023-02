Kokaiini tarvitamine ja levitamine on noorte seas kasvanud, suur osa narkootikumide müügist toimub sotsiaalmeediagruppides

„Erinevad uuringud näitavad, et noorte seas on kasvavaks trendiks retseptiravimite tarvitamine ja müümine. Varasemalt oli kokaiin oma kalliduse tõttu noortele raskesti kättesaadav, kuid viimastel aastatel on ka kokaiini tarvitamine ja levitamine noorte seas tõusnud. Noorte diilerite puhul on üsnagi tavapärane, et pakutakse koos kanepit/kokaiini või kanepit/kokaiini/retseptiravimeid,“ sõnas Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.