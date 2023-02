Uuring: 64% inimestest eelistab traditsioonilise sõbrapäevakohtingu asemel põnevamaid elamusi! Kuidas neid pakkuda?

Sarnaselt fotokunstile levib tänu uutele sotsiaalmeedia formaatidele, nagu TikTok videod või Instagrami relsid, aina rohkem nõuandeid, kuidas peale piltide ka säravaid videoid talletada. Lisaks teooriale on just koos põnev proovida videote filmimist ka praktikas ning need siis kas mõnes rakenduses või häid töötlusvõimalusi pakkuvas telefonimudelis (nagu Mate 50 Pro) kokku töödelda, et elamusi pere ja sõpradega jagada. Nii ei jää üksikud filmitud klipid telefoni galerii sügavustesse, vaid pakuvad põnevaks looks kokkutöödelduna rõõmu ja emotsiooni nii endale kui teistele. Sealjuures saab filmida üles kõik oma uued põnevad ühistegevused – olgu tegemist uute reisisihtkohtade, koos katsetatud retseptide või sportlike hetkedega. Seega, põnevat avastamist ja uudseid ühistegevusi!