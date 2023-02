VIDEO | Grosberg: lahingute aktiivsus on tõusnud, initsiatiiv on langemas Vene relvajõudude kätte

Võrreldes eelmise nädalaga on lahingute aktiivsus, küll kitsal rindelõigul, tõusnud ning initsiatiiv on langemas Vene relvajõudude kätte.

„Ukraina kaitse on väga tugeva surve all nii Donetski kui Luhanski oblastis. Vaatamata sellele pole kontaktjoonel suuremaid muutusi selle nädala jooksul toimunud. Jätkuvalt on peamine lahingute tulipunkt Bahmuti ümbruses, kus üritatakse ukrainlasi ümber piirata. Toimuvad rünnakud nii lõuna kui põhja suunalt eesmärgiga läänesuunalisi varustusteid ja võimalikke linnast äraliikumise teid oma kontrolli alla saada,“ seletas Grosberg. „Nii mõnedki neist on Vene relvajõudude kaudtule all juba täna.“

Uusi arenguid on Lõmani suunal. Tegemist on linnaga, mis ukrainlaste väga eduka operatsiooni tulemusel mullu sügisel vabastati.

„Vene relvajõud on sinna üksusi koondanud ja seal olevaid endiseid üksuseid välja vahetanud. Tõenäoline eesmärk on Lõmani linn uuesti vallutada ja nii avaldada survet ida poole jäävatele Slovjanskile ja Kramatorskile, mis tänu Bahmuti hoidmisele on jätkuvalt Ukraina käes. Bahmuti vallutamise eesmärk on kindlasti ka see, et Slovjanski ja Kramatorski peale liikuda,“ ütles Grosberg.

Lõmani suuna olulisust näitab ka see, et sinna on nüüd toodud eliitüksused ehk õhu- ja ründedessantväelased.

Lähinädalatel võib surve kasvada ka teisest piirkondades nagu Vuhledar ja Zaporižžja.