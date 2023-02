OTSEBLOGI | Mustalt merelt välja tulistatud raketid läbisid Moldova ja ilmselt ka Rumeenia õhuruumi

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles, et kaks Mustalt merelt välja lastud raketti Kaliber sisenesid Moldova õhuruumi, seejärel lendasid Rumeenia õhuruumi, enne kui sisenesid uuesti Ukrainasse kolme riigi piiride ristumiskohas. Moldova kaitseministeerium kinnitas, et täna hommikul ületas selle õhuruumi piire rakett.

Reede hommikul käivitus üle Ukraina õhuhäire.

Moldova luure- ja julgeolekuteenistus (SIS) kinnitas, et teave vastab tõele, vahendab kohalik uudistekanal. „SIS kinnitab, et nii meie Ukraina partnerite edastatud informatsioonile kui ka talituse operatiivtegevuse tulemustele tuginedes on paljastatud Moldova riikluse õõnestamisele suunatud tegevus, destabiliseerimine ja avaliku korra rikkumine,“ seisab avalduses.

Poola on pakkunud sõjalennukite saatmist Ukrainasse, eeldusel, et seda teevad ka teised NATO liitlased. „See on pakkumine, mis on olnud laual paar päeva ja see on tegelikult väga huvitav teema, mida EL-i ja NATO poliitiliste liidrite vahel arutada."

Ungari jätkab humanitaar- ja finantsabi andmist Ukrainale, ütles Ungari rahvusvahelise kommunikatsiooni riigisekretär Zoltan Kovacs pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Ungari peaminister Viktor Orbán kohtusid neljapäeval Brüsselis.

Riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles the Kyiv Independentile, et venelased mobiliseerisid 321 000 inimest, kellest ligikaudu 160 000 on juba rindejoonele saadetud. „Meie armee lasi neist paljud maha,“ lisas ta.

Venemaa alustas Ida-Ukrainas suurpealetungi ja üritab Kreminna linna lähedal kaitsest läbi murda, ütles Luhanski oblasti kuberner neljapäeval.

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov teatas, et 2022. aastal anti pärast siseauditeid algatati menetlus üle 600 kaitseministeeriumi ja kaitseväe ametniku suhtes. Korruptsioonijuhtumite tõttu ministeeriumis kõigub ka Reznikovi enda tool.

Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina sekkus Venemaa salateenistuste plaanidesse Moldova hävitamiseks ja informeeris sellest Moldova presidenti Maia Sandut. Zelenskõi, kes ütles, et plaan on väga sarnane Venemaa kavandatule Ukraina ülevõtmiseks, lisas, et dokumendid näitavad, et „kes, millal ja kuidas“ plaan murraks Moldova demokraatia ja annaks kontrolli Moldova üle Venemaale. Ta lisas, et ta ei tea, kas Moskva lõpuks käskis plaani ellu viia.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles Brüsselis Euroopa Parlamendi ees esinedes, et Venemaa üritab hävitada euroopalikke väärtusi. Zelenskõi kirjeldas Venemaad kui „kõige Euroopa-vaenulikumat jõudu maailmas“ ja ütles, et Venemaa president Vladimir Putin on „diktaator, kellel on tohutud nõukogude ja diktaatorriikide relvade varud, eriti Iraanis“. Zelenskõi lisas veel, et 140 miljonit Venemaa kodanikku on Venemaa juhtide jaoks lihtsalt kehad, mis on võimelised kandma relva Venemaa nimel.