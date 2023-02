Politsei tegi riigikogulasele trahvi

Politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud, et läinud aasta 9. oktoobril kell 22.32 sõitis Volvo XC90 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 103. kilomeetril, kus lubatud suurim sõidukiirus on 90 km/h, 97 km/h +/- 4 km/h, millega ületas lubatud kiirust vähemalt 3 km/h. Kirjeldatud väärtegu on kvalifitseeritud liiklusseaduse rikkumise järgi. Politsei tegi sellegi kindlaks, et samal päeval kella 22.28 ajal sõitis too Volvo Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 111,5. kilomeetril, kus lubatud suurim sõidukiirus on 50 km/h, 57 km/h +/- 4 km/h, millega ületas lubatud kiirust vähemalt 3 km/h. Väärteomenetluse seadustiku alusel määrati Pohlakule mõlemal korral 15 euro suurune trahv.